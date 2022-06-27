Ferrexpo Костянтина Жеваго продовжує реалізацію гуманітарних проєктів в Полтаві

За ініціативою основного акціонера компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго та команди керівників її гірничодобувних підприємств до Полтави, відповідно до поточних потреб, спрямовуються партії допомоги, зокрема одяг, взуття, постільна білизна, дитячі іграшки, побутова хімія, візочки та ліжечка для маленьких дітей.

Черговий вантаж допомоги було доставлено до гуманітарного хабу цього тижня. Вартість даної партії допомоги склала понад 1,5 млн. гривень. Волонтери отримали понад 2000 демісезонних підліткових жакетів, більше 3000 футболок, майже 2000 комплектів дитячої білизни та багато інших необхідних товарів.

Одним із завдань гуманітарної місії Ferrexpo також є вирішення питання створення необхідного продовольчого резерву. Так, за зверненням керівництва Полтавської обласної військової адміністрації, протягом червня було доставлено понад 5 тонн ковбасних виробів для оперативного розподілу між тими, хто цього потребує. Вартість наданої продукції становить понад 1 млн. гривень.

"Формуючи вантаж допомоги, кожного разу ми виходимо з конкретних потреб населеного пункту, регіону або категорії осіб, для яких вона призначена. До процесу прийняття рішень про виділення допомоги долучаються усі керівники підприємств в Україні та менеджмент Ferrexpo. Усвідомлюючи важливість нашої діяльності для регіонів, де розташовані наші виробничі потужності, ми знаходимося в постійному діалозі з представниками влади на місцях, волонтерською спільнотою та громадськістю. Вивчаємо всі потреби та працюємо над їх задоволенням”, - повідомили в компанії.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.