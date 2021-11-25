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Ferrexpo очолила рейтинг компаній, дружніх до родин серед підприємств гірничо-металургійної галузі

25 листопада, 2021 четвер
14:33
Економіка

Компанія Ferrexpo увійшла у топ 4 компаній дружніх до родин в Україні та очолила рейтинг у гірничо-металургійному секторі

23 листопада 2021 року відбулася офіційна презентація результатів дослідження та оголошення переможців. Опитування було проведено Центром Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на замовлення Фонду Народонаселення ООН в Україні UNFPA. В опитуванні взяли участь 50 компаній з 16 секторів економіки, повідомляє пресслужба Ferrexpo. 

Підприємства групи Ferrexpo (прим. Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Біланівський ГЗК) реалізовують політику, спрямовану на підтримку працівників та працівниць із сім’ями. У компанії використовують найкращі практики,  щоб створити кращі передумови для задоволення потреб людей у компанії. 

Для балансу між роботою та особистим життям на рівні корпоративної культури підтримується взаємна повага до особистого часу людини, тому не прийнято турбувати колегу або колежанку після закінчення робочого дня, у вихідні або під час відпустки, звичайно за вийнятком екстренних виробничих ситуацій. Вже третій рік поспіль діє програма добробуту працівників, проводяться навчальні вебінари про фізичне та ментальне здоров’я, фінансову грамотність. На постійній основі діє лінія психологічної підтримки, куди може звернутись кожен працівник або працівниця. 

Задля збереження та покращення фізичного здоров’я персоналу у компанії Ferrexpo діє розширена програма медичного страхування життя та здоров’я, проводиться медичне обстеження на власній медико-санітарній базі із новітнім обладнанням, надається можливість безкоштовного відвідування плавального басейну, пільгові путівки на оздоровлення та заняття у спортивному комплексі. 

Компанія Ferrexpo є лідером в Україні із впровадження принципів гендерної рівності та інклюзивності. Жінкам компанії надається всебічна підтримка для їх максимальної самореалізації як вдома, так і на роботі. Більше 160 жінок проходять навчання у школі жіночого лідерства Fe_Munity, де вони отримують підтримку та мотивацію. Для жінок у декреті можлива дистанційна робота або гнучкий графік роботи. Реалізована програма "Чоловічий декрет" - якщо сімейна пара працює на підприємстві, і заробітна плата чоловіка вища, за участі у програмі дружина отримуватиме компенсацію у зарплаті доки чоловік у декреті, щоб сімейний бюджет не постраждав. 

У Ferrexpo діє ряд пільг згідно з умовами колективного договору, окрім того, що закріплено законодавством. Наприклад, матеріальна виплата у зв’язку із вступом у шлюб, батькам першокласника, новорічні подарунки та пільгові путівки на оздоровлення для дітей, фінансова допомога працівникам у важких життєвих обставинах.

Анна Адом, директорка з управління персоналом та побуту ПрАТ "Полтавський ГЗК", група Ferrexpo:

"Доброзичливе ставлення до сім'ї з боку роботодавця позитивно позначається на продуктивності праці. Ми розуміємо, що комфортні умови праці для працівників із сімейними обов’язками сприяють підвищенню лояльності до роботодавця. А благополуччя працівників позитивно впливає на ефективність нашої компанії у цілому".


Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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