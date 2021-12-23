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Ferrexpo отримала нагороду за проєкт із зариблення річки Дніпро на всеукраїнському конкурсі КСВ проєктів 2021

23 грудня, 2021 четвер
11:12

22 грудня 2021 року відбулася урочиста церемонія нагородження переможців XII Конкурсу бізнес кейсів з корпоративної соціальної відповідальності, який щорічно проводить Центр “Розвиток КСВ”. До оцінювання було представлено 80 проєктів від 45 компаній з усієї України. Темою цьогорічного конкурсу є “Внесок бізнесу в Цілі сталого розвитку”

В рамках досягнення цілі сталого розвитку №14 “Збереження морських ресурсів” Ferrexpo представили проєкт зариблення Дніпра. 

Група ініціювала проєкт спеціальної допомоги річковій екосистемі, яка існує в річці Дніпро, що прилягає до операційної бази Групи у м. Горішні Плавні (Полтавської обл.). Щоб допомогти боротися зі шкідливими синьо-зеленими водоростями, які накопичуються протягом літніх місяців, річку поповнюють рослиноїдною рибою, яка харчується водоростями, і таким чином балансують її екосистему.

Проєкт реалізовуєтьсящорічно мінімум два рази на рік – весною та восени, щоб поступово покращувати якість води в річці. Компанія Ferrexpo на постійній основі виділяєкошти на закупівлю риби, її транспортування та організацію зариблення. Вселення риби проходитьу присутності та під контролем представників Полтавського рибоохоронного патруля. Зокремавикористовуєтьсятовстолоб,білийамур, дворічнийкоропта інші. Вже протягом наступних 3-4-хроків очікується суттєве зменшення цвітіння води та неприємного запаху на набережній Дніпра, де полюбляють купатися та відпочивати місцеві жителі та гості міста.

Додатково ведеться роз’яснювальна робота серед населенняпро необхідність використання миючих засобів без формальдегіду, які і спричиняють формування синьо-зелених водоростей. Також важливаохорона самої риби, тобто боротьбаіз браконьєрством. Вилов має відбуватись згідно із законодавствомта за встановленими законом нормами. 

Сергій Валковий – лідер проєкту із зариблення Дніпра, начальник департаменту єдиного сервісу і кадрового адміністрування ПрАТ “Полтавський ГЗК”, група Ferrexpo: 

“Сьогодні завдяки вже зробленим крокам ми побачили зміни у період цвітіння води, нам вдалося відстрочити цей процес на двамісяціпізніше, тобто не в травні, а у липні. Ми маємо намір продовжувати розпочату роботу задля збереження екосистеми річки Дніпро, щоб майбутні покоління жителів міста Горішні Плавні могли насолоджуватись мальовничою красою нашого краю”. 

Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com. 

Суспільство
Ferrexpo
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