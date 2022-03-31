Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала партію препарату L-тироксин для лікування щитоподібної залози

Партія вже доставлена у місто та передбачає забезпечення в достатній кількості працівників компанії Ferrexpo, жителів міста та внутрішньо переміщених осіб.



На запит медичних закладів Горішніх Плавнів було поставлено препарат L-тироксин у дозуванні 50 мг, 75 мг і 100 мг. Препарати будуть видаватись пацієнтам безкоштовно через медичні заклади міста та сімейних лікарів. Працівники компанії Ferrexpo також будуть забезпечені препаратом у медико-санітарній частині за місцем роботи.



"В Україні на сьогодні спостерігається певний дефіцит ліків для тиреоїдної терапії, які необхідні пацієнтам з хворобами щитоподібної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин. Це життєво необхідні препарати, які за призначенням лікаря потрібно приймати щодня на постійній основі. Завдяки сприянню керівництва компанії Ferrexpo ми знайшли постачальника в Німеччині, провели закупівлю L-тироксину та організували доставку в Україну",- повідомила Головна лікарка медико-санітарної частини компанії Ferrexpo Рудометкіна Ірина.



Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України, найближчим часом очікуються додаткові поставки L-тироксину до аптечних закладів України.



Нагадуємо, що Рада Директорів групи Ferrexpo виділила фінансування на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни у розмірі 7,5 мільйонів доларів. Компанія Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати підтримку працівникам компанії, мешканцям міста Горішні Плавні, Полтавської та інших областей України.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

