Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала партію препарату L-тироксин для лікування щитоподібної залози
Компанія Ferrexpo закупила медичний препарат L-тироксин для пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи міста Горішні Плавні
Партія вже доставлена у місто та передбачає забезпечення в достатній кількості працівників компанії Ferrexpo, жителів міста та внутрішньо переміщених осіб.
На запит медичних закладів Горішніх Плавнів було поставлено препарат L-тироксин у дозуванні 50 мг, 75 мг і 100 мг. Препарати будуть видаватись пацієнтам безкоштовно через медичні заклади міста та сімейних лікарів. Працівники компанії Ferrexpo також будуть забезпечені препаратом у медико-санітарній частині за місцем роботи.
"В Україні на сьогодні спостерігається певний дефіцит ліків для тиреоїдної терапії, які необхідні пацієнтам з хворобами щитоподібної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин. Це життєво необхідні препарати, які за призначенням лікаря потрібно приймати щодня на постійній основі. Завдяки сприянню керівництва компанії Ferrexpo ми знайшли постачальника в Німеччині, провели закупівлю L-тироксину та організували доставку в Україну",- повідомила Головна лікарка медико-санітарної частини компанії Ferrexpo Рудометкіна Ірина.
Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України, найближчим часом очікуються додаткові поставки L-тироксину до аптечних закладів України.
Нагадуємо, що Рада Директорів групи Ferrexpo виділила фінансування на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни у розмірі 7,5 мільйонів доларів. Компанія Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати підтримку працівникам компанії, мешканцям міста Горішні Плавні, Полтавської та інших областей України.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе