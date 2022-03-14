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Ferrexpo збільшує фінансування гуманітарного фонду для України до 7,5 мільйонів доларів США

14 березня, 2022 понедiлок
13:21
війна з Росією Ferrexpo

Компанія Ferrexpo, яка входить у TOП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, збільшила суму затвердженого фінансування гуманітарних потреб нашої країни до 7,5 мільйонів доларів

Після оголошення про створення Фонду 7 березня 2022 року Групі стало відомо про необхідність подальшої підтримки гуманітарних проєктів та ініціатив в Україні, тому Рада директорів Групи Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет Фонду відповідно. Ініціативи, які входять до діяльності Фонду, включають роботу Групи щодо координації постачання та розподілу наборів продуктів харчування, постачання основних медичних товарів для лікарень та медичних установ, забезпечення харчуванням громадян, які знаходяться в зоні діяльності групи та інших регіонах.  Ситуація в Україні змінюється щодня, і тому Фонд покликаний допомогти Групі швидко реагувати, щоб задовольнити зростаючі потреби України, своїх працівників та їх сімей у цей непростий час. Додаткову інформацію про ініціативи, які охоплює Фонд на сьогодні, можна знайти на веб-сайті Групи за посиланням.

Пріоритетом Ferrexpo залишається безпека її працівників та місцевих громад, і Група працює над подоланням гуманітарної кризи, яка виникає в Україні та забезпеченням першочергових потреб населення.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com

Економіка
Ferrexpo
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