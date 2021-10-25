Фігуранти "контрабандних" списків РНБО виходили зі складу засновників підприємств перед застосуванням санкцій, - розслідування

Про це повідомляє Bihus.Info.

У розслідуванні йдеться, що зміни засновників можуть свідчити про те, що вони були попереджені про застосування до них санкцій або ж про те, що їм умисно дали час та можливість захистити свої активи.

До прикладу, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський. Ці санкції президент Зеленський ввів в дію своїм указом 21 квітня. Але до цього Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств. На 5 із 6 цих підприємств санкції не наклали.

Цікаво, що Черепинський виходив зі складу своїх підприємств навіть за декілька днів до рішення РНБО – 12 та 13 квітня. Розслідувачі запевняють – схожих випадків багато.

Зокрема, за рішенням РНБО від 2 квітня під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. Однак до того, як Зеленський на наступний день, 3 квітня, ввів це рішення в дію, Шерман встиг вийти з складу засновників свого підприємства ТОВ "Міра", а Пересоляк в державному реєстрі зник із переліку засновників двох будівельних підприємств в Ужгороді. У випадку Пересоляка відповідні зміни до держреєстру внесені нотаріусом в неробочий час – близько 23:00. Підприємства під санкції не потрапили.

Також серед фігурантів санкційного списку контрабандистів, затвердженого РНБО 15 квітня і введеного в дію Зеленським 21 квітня, у цей проміжок часу встиг вийти із трьох підприємств Едуард Кукоба. З цих трьох підприємств до санкційного списку внесли лише одне – ТОВ "Вілла Дель Ре".

Журналісти змогли запитати секретаря РНБО Олексія Данілова про можливі витоки інформації. Той порадив звернутися до РНБО з листом.