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Фільм про російсько-українську війну "Снайпер. Білий Ворон" відтепер можна подивитись онлайн

27 вересня, 2022 вiвторок
12:09
Таблоїд Снайпер. Білий Ворон

Стрічка про початок війни на Донбасі в 2014 році, заснована на реальних подіях, з'явилась в національному онлайн-кінотеатрі

Про це повідомляється на сайті онлайн-кінотеатру Sweet.tv.

Загальнонаціональна прем'єра дебютного повнометражного фільму Мар’яна Бушана "Снайпер. Білий Ворон" відбулась 24 серпня. З 26 вересня його картину можна подивитись і онлайн.


Вона розповідає про початок війни на Донбасі в 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним Ворон, заснована на реальних подіях.

Стрічка розповідає про початок війни на Донбасі в 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним Ворон, заснована на реальних подіях. У кінотеатрах картина вийшла 24 серпня.

Події фільму починаються в 2013 році. Пацифіст-дивак Микола вдається до еко-експерименту. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він вирішує жити у власноруч виритій Норі, на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, на Донеччині. Пара відмовляється від благ цивілізації, прагнучи довести, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

Усе змінюється з початком війни на Сході України. Бойовики вбивають вагітну дружину Миколи та спалюють його Нору. Тому Микола приймає доленосне рішення та вступає в добробат, до лав снайперів. З дивака-математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися.

У фільмі зіграли Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський, Олег Шульга та інші.

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Культура
Кіно
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