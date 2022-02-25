Фінляндія надасть Україні $50 млн військової підтримки на тлі повномасштабної російсько-української війни
Президент Володимир Зеленський домовився з очільником Фінляндії Саулі Нііністьо про виділення Україні $50 млн допомоги для боротьби з російською агресією
Про це він повідомив у твітері.
"Обговорив з Саулі Ніістьо питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінляндським партнерам за виділення $50 млн допомоги", - написав Володимир Зеленський.
Президент назвав це рішення дієвим унеском в антивоєнну коаліцію й додав, що Україна й надалі працюватиме в цьому напрямі. Він наголосив, що необхідно посилювати санкції проти Росії та збільшувати оборонну підтримку України.
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