Фінляндія надасть Україні $50 млн військової підтримки на тлі повномасштабної російсько-української війни

Про це він повідомив у твітері.



"Обговорив з Саулі Ніістьо питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінляндським партнерам за виділення $50 млн допомоги", - написав Володимир Зеленський.



Президент назвав це рішення дієвим унеском в антивоєнну коаліцію й додав, що Україна й надалі працюватиме в цьому напрямі. Він наголосив, що необхідно посилювати санкції проти Росії та збільшувати оборонну підтримку України.

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