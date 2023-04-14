Фінляндія починає будувати паркан на кордоні з Росією
У п'ятницю, 14 квітня, Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на кордоні з Росією на випадок, великого потоку мігрантів із боку РФ
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Фінляндія прагне запобігти повторенню подій на східному кордоні ЄС у Польщі взимку 2021 року, коли блок звинуватив сусідню Білорусь у створенні кризи шляхом переправлення мігрантів з Близького Сходу, видачі їм віз і переправлення їх через кордон.
"Побоюючись відплати зі сходу після заявки на вступ до НАТО, уряд вирішив минулого року побудувати бар'єр, насамперед на випадок, якщо Росія вирішить заполонити кордон мігрантами", - ствердили журналісти.
До кінця 2026 року фінський паркан, виготовлений зі сталевої сітки, має покрити близько 200 кілометрів найбільш критичних ділянок фінського кордону.
Керівник проекту Ісмо Куркі заявив у п'ятницю, що, хоча паркан не призначений для того, щоб зупинити будь-яку спробу вторгнення, він буде оснащений обладнанням для спостереження.
- Нагадаємо, у квітні продовжаться роботи з будівництва огорожі на латвійсько-білоруському кордоні: на 4 ділянках першого етапу (85,8 км) працю вже завершено.
- Після вступу Фінляндії в НАТО 4 квітня та підготовку Швеції до відповідного кроку, армія Російської Федерації розпочала відпрацювання захисту північно-західних кордонів.
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