Фінляндія та Швеція зможуть негайно отримати членство в НАТО, у разі вторгнення РФ до України, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Фінляндія та Швеція зможуть негайно отримати членство у НАТО, у разі нової агресії Росії проти України
Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю фінській телекомпанії Yle.
За його словами, якби Фінляндія та Швеція подали заявку на членство у НАТО, то негайно його б отримали.
"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б прийняти рішення миттєво. Ви можете стати членом вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - сказав Расмуссен.
Він додав, що спроби президента Росії Володимира Путіна зупинити розширення НАТО на схід, призводять до зворотних наслідків.
"Я не розумію логіки Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою", - переконаний Расмуссен.
- Нагадаємо, у своїх зверненнях до фінів з нагоди святкування початку нового 2022 року президент і прем'єрка Фінляндії Саулі Нііністьо і Санна Марін повідомили про готовність країни долучитися до НАТО.
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