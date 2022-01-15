Фінляндія та Швеція зможуть негайно отримати членство в НАТО, у разі вторгнення РФ до України, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю фінській телекомпанії Yle.

За його словами, якби Фінляндія та Швеція подали заявку на членство у НАТО, то негайно його б отримали.

"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б прийняти рішення миттєво. Ви можете стати членом вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - сказав Расмуссен.

Він додав, що спроби президента Росії Володимира Путіна зупинити розширення НАТО на схід, призводять до зворотних наслідків.

"Я не розумію логіки Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою", - переконаний Расмуссен.