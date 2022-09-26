Про це повідомляє Укрінформ.

Як зазначає волонтер Дмитро Флорін, який збирає кошти для України, це перший "оперний тур" у Фінляндії на підтримку України.

Фінський тенор з початком повномасштабної війни Росії проти України скасував усі проєкти, пов'язані з країною-агресором, і почав давати благодійні концерти на підтримку України. Шродерус провів найдовший свій концертний тур містами Фінляндії. Його мета - підтримка України.

Протягом місяці він виступив у найбільших містах Фінляндії: Еспоо, Хаменлінна, Лаппеенранта, Турку, Ювяскюля, Хювінкаа, Вантаа.

На останній концерт у фінському передмісті Вантаа 24 вересня квитки розпродали задовго до його початку. Повідомляється, що концерти тенора збирають повні зали. Серед інших пісень, Петрус Шродерус виконує пісню українською мовою "Ніч яка місячна", наприкінці якої стає на одне коліно перед залом на знак поваги до українського народу.

Усі зароблені за концерти кошти Петрус Шродерус спрямовує на допомогу українським біженцям.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України багато артистів та діячів культури з усього світу скасували свої виступи в Росії, припинили будь-яку співпрацю з країною-агресором та висловились на підтримку України

Натомість деякі інші музиканти підтримують країну-агресора. Так, 5 вересня Роджер Вотерс адресував Олені Зеленській повідомлення, в якому закликав до "припинення бійні" в Україні, зокрема, розкритикувавши надання Заходом зброї українській армії. Вотерс закликав зупинити "громадянську війну на Сході" та визнати "автономію" Донецька й Луганська (вочевидь, маючи на увазі незаконні збройні угруповання "ЛНР" і "ДНР").

У відповідь Зеленська написала у твіттері, що це Росія вторглася в Україну і тепер руйнує міста та вбиває мирних жителів.

На підтримку України в Польщі скасували концерти співзасновника Pink Floyd Вотерса через позицію щодо війни в Україні

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