FMCG Digital Day - перша безкоштовна міжнародна онлайн-конференція, присвячена ефективному просуванню товарів повсякденного попиту в мережі

Швидкі покупки щодо недорогих товарів онлайн стали мейнстримом та однією з основних тенденцій, особливо під час карантинних обмежень.

У 2020 році через карантин попит різко зріс у кілька разів. Наприклад, в Zakaz.ua під час локдауну кількість унікальних користувачів миттєво збільшилася на 78%, а сумарний брендовий попит на послуги доставки з лютого до березня 2020 року зріс на 119%. У березні сервіси доставки шукали в Google майже 700 тисяч людей, тоді як у лютому трохи більше 300 тисяч.

Але як серед сотень товарів повсякденного попиту виділити той, який точно придбає клієнт і повернеться за ним повторно?

16 грудня 2021 року протягом 8 годин 14 спікерів-практиків у рамках безкоштовної конференції "FMCG Digital Day" від WebPromoExperts розкажуть, як на практиці збільшити продажі FMCG-товарів, які digital-інструменти для залучення та утримання клієнтів працюють у цій сфері та що вже втратило актуальність.

У прямому ефірі ми будемо розбирати реальні приклади та кейси, перевіряти лайфхаки та створювати ефективну маркетингову стратегію для брендів на наступний рік.

Своїм досвідом і справді сильним контентом ділитимуться представники компаній:

Ferrero Ukraine, PepsiCo, Danone Nutricia, Ovostar Union, ГК Snack Production, Carlsberg Group, Borjomi Ukraine, Heineken, Biosphere, New Products Group, Terrafood, Водний світ та інші.

Ви дізнаєтеся, як поводиться ринок товарів повсякденного попиту, на що звернути увагу при розробці основної комунікаційної платформи бренду і як працювати з блогерами в цій ніші.

Свіжі ідеї та кейси, живе спілкування в режимі онлайн та, звичайно, нові знання – реєструйтесь прямо зараз!

Щодня сотні користувачів купують у мережі товари повсякденного попиту – дізнайтеся, як стати найкращими серед конкурентів та утримати свого покупця.

Взяти участь у конференції можна у двох форматах:

- Онлайн. Безкоштовний за умови попередньої реєстрації. З можливістю прослухати конференцію та поставити запитання лекторам у прямому ефірі, спілкуватися з колегами у Telegram-чаті та отримати гарантовані подарунки від спонсорів івента.

- Онлайн + Запис конференції. Вартість цього типу участі – 500 грн до 16.12 (на день конференції: 800 грн). Учасники отримають все ті ж можливості, що доступні у безкоштовному форматі, плюс доступ до запису FMCG Digital Day та минулої конференції SMM Day з можливістю переглядати та переглядати у будь-який зручний час.

Не відкладайте реєстрацію та не пропустіть подію, яка змінить курс вашого бренду!

Також підписуйтесь на телеграм чат конференц https://t.me/joinchat/ySuVL7bUUng0MTNi де ви знайдете нові знайомства і будете в курсі всіх новин.

Організатори та партнери: WebPromoExperts, Webpromo

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