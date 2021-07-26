Фонд держмайна запустив сайт з оренди державної нерухомості
Фонд державного майна України (ФДМУ) запустив сайт з оренди державної нерухомості
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Facebook.
"Ми створили та запустили сайт з оренди держмайна orenda.gov.ua. Там є всі вакантні та вже орендовані об'єкти", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що раніше для оренди нерухомості у держави потрібно було пройти складну, непрозору і тривалу процедуру, а інформація про вакантні об'єкти публікувалася у газеті із невеликим тиражем.
Наразі ж, додали у пресслужбі, отримати інформацію про вакантну для оренди нерухомість та взяти участь в аукціоні можна декількома кліками з комп'ютера чи смартфону.
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