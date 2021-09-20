Фонд енергоефективності оголосив конкурс на посаду директора

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.



"Наглядова рада оголосила проведення конкурсного добору на заміщення посади директора Фонду енергоефективності. З переможцем буде укладено трудовий контракт на три роки", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що конкурсний добір складатиметься з трьох етапів та включатиме письмові й ситуаційні завдання, співбесіди й документальні перевірки.



Базовими кваліфікаційними вимогами до кандидатів є вища освіта, ступенем не нижче магістра в галузі управління бізнесом; сім років загального досвіду роботу, з яких п'ять - на керівних посадах; глибокі знання ринку енергоефективності, тенденцій та перспектив розвитку у сфері енергоефективності, а також вільне володіння українською та англійською мовами.



Для участі у відборі кандидати мають надіслати пакет документів до 5 жовтня 2021 року включно.

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