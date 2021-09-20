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Фонд енергоефективності оголосив конкурс на посаду директора

20 вересня, 2021 понедiлок
11:27
Економіка Фонд енергоефективності

Фонд енергоефективності оголосив проведення конкурсу на посаду директора

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Наглядова рада оголосила проведення конкурсного добору на заміщення посади директора Фонду енергоефективності. З переможцем буде укладено трудовий контракт на три роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкурсний добір складатиметься з трьох етапів та включатиме письмові й ситуаційні завдання, співбесіди й документальні перевірки. 

Базовими кваліфікаційними вимогами до кандидатів є вища освіта, ступенем не нижче магістра в галузі управління бізнесом; сім років загального досвіду роботу, з яких п'ять - на керівних посадах; глибокі знання ринку енергоефективності, тенденцій та перспектив розвитку у сфері енергоефективності, а також вільне володіння українською та англійською мовами.

Для участі у відборі кандидати мають надіслати пакет документів до 5 жовтня 2021 року включно.

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енергоефективність
конкурс
фонд енергоефективності
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