Фонд "Повернись живим" доправив на південь України 88 додаткових квадрокоптерів для ЗСУ

"Потужно підсилюємо оборону українського Півдня! Саме у цей регіон команда Фонду відправила велику партію з найнеобхіднішими технічними засобами. Мова про 88 квадрокоптерів різних модифікацій, 47 тепловізорів, 30 рацій, 30 планшетів та смартфонів для операторів БПЛА та артилеристів, 18 зовнішніх акумуляторів, 5 ноутбуків, 5 джерел безперебійного живлення та принтер", - пишуть у фонді "Повернись живим", передає "Еспресо. TV".

Також там зазначили, що це тільки початок їх роботи з підрозділами на Одеському, Бесарабському та Миколаївському напрямках.

"Команда «Повернись живим» планує спрямувати ще більше своїх зусиль на оборону Причорноморʼя, результати якої ви побачите вже зовсім скоро", - кажуть у фонді.

Щоб допомогти армії завдяки закупкам фонду, натисніть сюди.

Нагадаємо, Західні партнери нададуть Україні систем ППО, зокрема й радянського виробництва, - CNN

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