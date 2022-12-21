Фонд Slots City опрацював понад 1200 заявок від переселенців
"Дорогий Святий Миколай! Мене звати Костя, мені 7 років. Я з Херсону. Зараз я в Києві, бо вдома небезпечно. Я мрію про магнітний конструктор і кінець війни"
Такі побажання волонтери Фонду Slots City. До улюбленого дитячого свята разом з друзями Фонд передав дітям військовослужбовців понад 100 подарунків від Святого Миколая.
До Дня Святого Миколая волонтери та друзі Фонду Slots City відіслали понад 600 передач з гуманітарною допомогою для вимушених переселенців. Найбільше з них попрямувало до людей, які виїхали з Харківської, Донецької та Запорізької областей.
Всього ж за час роботи Фонду волонтери опрацювали 1 270 заявок на гуманітарну допомогу для українців, які залишили свої домівки. Окрім цього, створили свято з аніматорами, аквагримом і презентами для 50 дітей з родин переселенців.
Найчастіше до Фонду звертаються переселенці через заявки на сайті Slots City Foundation. Кожну з них волонтери ретельно опрацьовують і беруть до виконання. Станом на грудень план з гуманітарної допомоги Фонду уже перетнув 3-місячну чергу очікування, і продовжує поповнюватися з кожним днем.
Гуманітарна допомога – один з основних напрямків роботи Фонду Slots City, поряд із забезпеченням армії дронами, автомобілями та спорядженням для бійців.
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