Фонд Slots City опрацював понад 1200 заявок від переселенців

Такі побажання волонтери Фонду Slots City. До улюбленого дитячого свята разом з друзями Фонд передав дітям військовослужбовців понад 100 подарунків від Святого Миколая.

До Дня Святого Миколая волонтери та друзі Фонду Slots City відіслали понад 600 передач з гуманітарною допомогою для вимушених переселенців. Найбільше з них попрямувало до людей, які виїхали з Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Всього ж за час роботи Фонду волонтери опрацювали 1 270 заявок на гуманітарну допомогу для українців, які залишили свої домівки. Окрім цього, створили свято з аніматорами, аквагримом і презентами для 50 дітей з родин переселенців.

Найчастіше до Фонду звертаються переселенці через заявки на сайті Slots City Foundation. Кожну з них волонтери ретельно опрацьовують і беруть до виконання. Станом на грудень план з гуманітарної допомоги Фонду уже перетнув 3-місячну чергу очікування, і продовжує поповнюватися з кожним днем.

Гуманітарна допомога – один з основних напрямків роботи Фонду Slots City, поряд із забезпеченням армії дронами, автомобілями та спорядженням для бійців.