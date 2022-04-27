Фонд Zagoriy Foundation оголосив грант на підтримку українських благодійних організацій під час війни
Фонд Zagoriy Foundation оголосив грантовий конкурс, що покликаний підтримати під час війни українські благодійні організації
Про це представництво фонду повідомляє у фейсбуці.
За попередніми даними, неприбуткова організація Zagoriy Foundation оголосила грантовий конкурс, метою якого є підтримка українських благодійних організацій, що у зв’язку з війною в Україні потребують додаткових ресурсів для допомоги своїм підопічним.
"У ході опитування благодійного сектору ми з’ясували, що більшість організацій продовжують працювати в рамках своєї місії та задля допомоги своїм підопічним. Сектор має достатню експертизу та спроможність команд для роботи, але часто оранізаціям не вистачає фінансової підтримки", - пише фаундація.
З цієї причини команда Zagoriy Foundation прийняла рішення про створення грантового конкурсу "Підтримка роботи неприбуткових організацій у часи війни".
Тематики грантового конкурсу дві:
- забезпечення допомоги бенефіціарам, які визначені статутом організації;
- підтримка переселенців та нових напрямків діяльності організації.
Розмір гранту складатиме до 200 000 грн.
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