Фонд Zagoriy Foundation оголосив грант на підтримку українських благодійних організацій під час війни

Про це представництво фонду повідомляє у фейсбуці.



За попередніми даними, неприбуткова організація Zagoriy Foundation оголосила грантовий конкурс, метою якого є підтримка українських благодійних організацій, що у зв’язку з війною в Україні потребують додаткових ресурсів для допомоги своїм підопічним.



"У ході опитування благодійного сектору ми з’ясували, що більшість організацій продовжують працювати в рамках своєї місії та задля допомоги своїм підопічним. Сектор має достатню експертизу та спроможність команд для роботи, але часто оранізаціям не вистачає фінансової підтримки", - пише фаундація.



З цієї причини команда Zagoriy Foundation прийняла рішення про створення грантового конкурсу "Підтримка роботи неприбуткових організацій у часи війни".

Тематики грантового конкурсу дві:

- забезпечення допомоги бенефіціарам, які визначені статутом організації;

- підтримка переселенців та нових напрямків діяльності організації.

Розмір гранту складатиме до 200 000 грн.



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