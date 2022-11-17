Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Фонд, засновником якого є Костянтин Жеваго, придбав броньовані автомобілі швидкої допомоги для потреб ЗСУ

Фонд, засновником якого є Костянтин Жеваго, придбав броньовані автомобілі швидкої допомоги для потреб ЗСУ

17 листопада, 2022 четвер
15:07
Новини

У них висока прохідність, спеціальні шини та корпус, що має так звану "броньовану капсулу"

Благодійний фонд, засновником якого є Костянтин Жеваго, придбав та передав для потреб ЗСУ три броньовані машини швидкої медичної допомоги на базі автомобілів Toyota Land Cruiser. Ці автомобілі були виготовлені протягом 4-х місяців після спеціального замовлення в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вартість одного такого автомобіля складає понад 100 тис. доларів США.

Спеціально під потреби ЗСУ був обраний варіант броньованого авто із певними технічними особливостями, оскільки вкрай важлива висока прохідність такого автомобіля, спеціальні шини та корпус, що має так звану "броньовану капсулу". Комплектація даного автомобіля є стандартною для такого класу машин, але наповнення було обговорено із фахівцями та медичними працівниками. За рейтингом надійності - це один із найкращих автомобілів у світі, що не потребує постійного обслуговування та технічного огляду. Дані автомобілі оснащені спеціально адаптованою підвіскою, щоб вони прослужили довгий період часу.  Один із автомобілів передано в розпорядження Окремої повітряно-десантної бригади, два інших – для морських піхотинців.

"Броньовані шини дають змогу переміщуватись навіть туди, де шлях вкритий великою кількістю осколків. На цих автомобілях встановлено спеціальний шноркель, що захищає він гідроударів. Броньована капсула дає змогу захистити тих, хто перебуває всередині. Це те, що зараз нам вкрай необхідне, тому ми дуже вдячні за надані швидкі", - наголошують військовослужбовці.

"Ми знаходимось в постійному контакті із військовослужбовцями Збройних сил України для забезпечення їх гуманітарних потреб. І ними була озвучена потреба саме у броньованих машинах швидкої допомоги, оскільки під час евакуації поранених із зони бойових дій, на жаль, продовжують відбуватися атаки й існує велика небезпека ураження. Ми щиро сподіваємось, що ці автомобілі збережуть дуже багато життів наших захисників і дадуть можливість своєчасно евакуювати поранених із зони активних бойових дій", - повідомив Костянтин Жеваго.

З перших днів війни Костянтин Жеваго особисто та співробітники Фонду, засновником якого він є, у постійному контакті з міськими та обласними органами влади на всій території України та представниками ЗСУ для вивчення та якомога швидшого забезпечення їх першочергових потреб. З початку повномасштабної російської агресії Костянтин Жеваго та компанії, де він є суттєвим акціонером, вже витратили на гуманітарну та військову допомогу більше, ніж 800 мільйонів гривень і не припиняють допомагати.

Читайте також:
Ван И
15 листопада, 2022 вiвторок
Китай виступив проти виключення Росії з G20
Канада
16 листопада, 2022 середа
Канада запровадила санкції проти виробників іранських дронів-камікадзе
російська балістична ракета "Сармат"
16 листопада, 2022 середа
Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.61
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 листопада
15:20
Колаж: Тарас Чмут і Тарас Шевченко
"Студентство проти русні": спільноти 15 ВНЗ об'єдналися для допомоги ЗСУ
15:14
масові поховання в Ізюмі
На деокупованих територіях чотирьох областей знайдено тіла понад 900 мирних жителів
15:13
на фото: документ
Займався терором підприємців і змушував платити податки РФ: на Херсонщині СБУ затримала депутата забороненої партії ОПЗЖ
15:11
снігопад
Мокрий сніг, ожеледиця та низька температура повітря: прогноз на 18 листопада від Наталки Діденко
15:09
Володимир Зеленський
Україна долучиться до розслідування падіння ракет в Польщі, - Зеленський
15:09
ЄС Україна
ЄС надасть додаткову гуманітарну допомогу Україні для проходження зими
15:04
Президент України Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може погодитись на експорт аміаку з РФ за умови обміну полоненими за формулою "всіх на всіх"
15:04
Ексклюзив
ЗСУ
Тактика ЗСУ - це знищення складів зі зброєю та логістики ворога, - військовий експерт Ступак
14:56
збита ракета
Українські сили ППО 17 листопада збили 5 "шахідів" і щонайменше 6 ракет
14:50
алкоголь
Правоохоронці арештували понад 100 тис. літрів алкоголю, який виготовляли у змові з робітниками "Укрспирту"
14:44
відключення електроенергії
У ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів
14:43
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Удари по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі були б неможливі без допомоги партизанів, - представник ГУР
14:19
Дмитро Пєсков
У Путіна заявили, що їм "важко взагалі уявити публічні переговори" з Україною
14:16
Himars
Польща має отримати 20 замовлених HIMARS наступного року
14:15
окупанти
Російські окупанти панікують на тлі успішних контрнаступальних дій ЗСУ, - Маляр
14:05
браслет "Символ незламності"
Тисячі штук замовили за кордон. В Україні за два дні продали 45 тис. браслетів з Азовсталі
14:04
OPINION
Віталій Портников
Київ застряг між Китаєм і Тайванем
13:59
Сергій Лавров
Лаврова на саміті проігнорували майже всі представники країн G20, окрім китайського дипломата, - Bloomberg
13:55
окупанти в Мелітополі
У лікарню Мелітополя завезли "партію" поранених росіян, – Федоров
13:49
зерновий термынал
Німеччина заплатила $14 млн за транспортування судна з українським зерном для Ефіопії
13:42
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, коли Україна почне переговори з РФ
13:40
Ілон Маск
Маск заявив, що знайде нового СЕО для Twitter
13:38
Ексклюзив
До кінця 2022 року є перспективи позитивних змін на лініях фронту Луганщини та Херсонщини, - військовий експерт Коваленко
13:37
російські окупанти
Після виходу з Херсона окупанти можуть здійснити наступ із Білорусі на Чернігівщину та Сумщину, - Генштаб
13:29
Австралійський мільярдер створив інвестиційний фонд та виділив $500 млн на відновлення України
13:11
ракета
Ворог обстріляв Одещину з "калібрів", є постраждалий
13:11
Одеса
В Одесі ті вулиці, на яких немає об'єктів критичної інфраструктури, не отримають світла, – Братчук
13:09
Вимагали відокремлення Донеччини та організували псевдореферендум. СБУ викрила 12 колаборантів, які підтримували окупацію РФ
13:07
Олексій Громов
Окупанти з 11 листопада завдали по Україні 148 ракетних ударів і скерували 26 дронів, - Генштаб
12:59
Жителям Херсона роздали безкоштовні стартові пакети українського мобільного оператора
12:58
Нафтогаз
"Нафтогаз" підтвердив удари росіян по об'єктах газовидобувної інфраструктури
12:54
Колаборанти, обстріли та мародерство: поліція Херсонщини відкрила 18 проваджень за 16 листопада
12:53
Мікрочіп
Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочіпів компанії, пов’язаній з Китаєм, - BBC
12:47
комендантська година
На Полтавщині вирішили скоротити комендантську годину
12:47
Ексклюзив
російська пропаганда
Коли люди бояться, російській пропаганді легше діяти, - журналістка Залевська
12:40
МВФ
Україна консультується з МВФ щодо нової моделі податкової системи
12:29
Оновлено
Київ ніч
Над Києвом збили чотири крилаті ракети та п'ять "Шахедів"
12:25
алкоголь
Аби допомогти бізнесу і місцевим бюджетам: на Полтавщині дозволили довше торгувати алкоголем
12:24
ракета
У Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США
12:17
Ексклюзив
ракета
Через залежність російських ракет від іноземних запчастин їхнє виробництво стає поштучним, 2-3 на тиждень, - військовий експерт Коваленко
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV