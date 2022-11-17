Фонд, засновником якого є Костянтин Жеваго, придбав броньовані автомобілі швидкої допомоги для потреб ЗСУ

Благодійний фонд, засновником якого є Костянтин Жеваго, придбав та передав для потреб ЗСУ три броньовані машини швидкої медичної допомоги на базі автомобілів Toyota Land Cruiser. Ці автомобілі були виготовлені протягом 4-х місяців після спеціального замовлення в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вартість одного такого автомобіля складає понад 100 тис. доларів США.

Спеціально під потреби ЗСУ був обраний варіант броньованого авто із певними технічними особливостями, оскільки вкрай важлива висока прохідність такого автомобіля, спеціальні шини та корпус, що має так звану "броньовану капсулу". Комплектація даного автомобіля є стандартною для такого класу машин, але наповнення було обговорено із фахівцями та медичними працівниками. За рейтингом надійності - це один із найкращих автомобілів у світі, що не потребує постійного обслуговування та технічного огляду. Дані автомобілі оснащені спеціально адаптованою підвіскою, щоб вони прослужили довгий період часу. Один із автомобілів передано в розпорядження Окремої повітряно-десантної бригади, два інших – для морських піхотинців.

"Броньовані шини дають змогу переміщуватись навіть туди, де шлях вкритий великою кількістю осколків. На цих автомобілях встановлено спеціальний шноркель, що захищає він гідроударів. Броньована капсула дає змогу захистити тих, хто перебуває всередині. Це те, що зараз нам вкрай необхідне, тому ми дуже вдячні за надані швидкі", - наголошують військовослужбовці.

"Ми знаходимось в постійному контакті із військовослужбовцями Збройних сил України для забезпечення їх гуманітарних потреб. І ними була озвучена потреба саме у броньованих машинах швидкої допомоги, оскільки під час евакуації поранених із зони бойових дій, на жаль, продовжують відбуватися атаки й існує велика небезпека ураження. Ми щиро сподіваємось, що ці автомобілі збережуть дуже багато життів наших захисників і дадуть можливість своєчасно евакуювати поранених із зони активних бойових дій", - повідомив Костянтин Жеваго.

З перших днів війни Костянтин Жеваго особисто та співробітники Фонду, засновником якого він є, у постійному контакті з міськими та обласними органами влади на всій території України та представниками ЗСУ для вивчення та якомога швидшого забезпечення їх першочергових потреб. З початку повномасштабної російської агресії Костянтин Жеваго та компанії, де він є суттєвим акціонером, вже витратили на гуманітарну та військову допомогу більше, ніж 800 мільйонів гривень і не припиняють допомагати.