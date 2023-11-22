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Аналітика

FPV дрони можуть замінити артилерію на полі бою та компенсувати брак боєприпасів. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
22 листопада, 2023 середа
21:19
Статті Сергій Згурець

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" йдеться про те, що крім артилерійських боєприпасів Україні потрібно допомагати, створюючи FPV дрони на потужностях європейських країн. Їхня передача може компенсувати брак боєприпасів за певними складовими

Сила FPV дронів на фронті

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" зазначили, що передача FPV дронів може компенсувати брак боєприпасів за певними складовими.

"Дійсно, FPV дрони можуть замінити артилерію на фронті. Виходи іншої зброї ворог чує, а коли вилітає FPV дрон, для ворога чутно за 3 сек. перед прильотом. FPV дроном можна залетіти прямо у двері бліндажа. Мінометом такий точний постріл на відстань 5 км зробити набагато важче. У облаштованому бліндажі, змінюючи позиції, набагато безпечніше працювати, ніж сидіти на відкритій ділянці поля. ВВС "Солнцепек", який вразили наші пілоти, був знищений, коли рухався приблизно 70 км/год", - прокоментував інформацію військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв у розмові зі мною в етері телеканалу "Еспресо".

Важливість винищувачів F-16 сьогодні

Росія намагається виготовляти бомбардувальники Су-34. Середній темп виготовлення приблизно 5-8 бомбардувальників на рік. Але коли РФ виготовляє 8 бомбардувальників, за цей період бойових дій, ЗСУ знищують 22 таких винищувачі. До того ж вони побоюються наших зенітно-ракетних комплексів та відповідно заходити у наш повітряний простір. З появою F-16 на фронті, боротися з ворожою повітряною загрозою буде значно легше. Тому потрібно пришвидшувати постачання літаків, це важливий складовий елемент нашої безпеки.

Зустріч у форматі Рамштайн

Сьогодні відбувається 17 зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".  Головною темою є посилення протиповітряної оборони та постачання Україні засобів артилерії та боєприпасів. При відкритті цього заходу міністр оборони США Ллойд Остін закликав саме до посилення протиповітряної оборони.

Перед "Рамштайном" Остін і Пісторіус відвідали Київ, де оголосили про нові пакети військової допомоги. Ціі пакети стали підґрунтям для того, аби створити надійне тло для переговорів, які зараз відбуваються в онлайн-форматі учасників "Рамштайну".  

Показово, що Пентагон сьогодні спростував вчорашнє повідомлення агенції ABC News про те, що США скоротили більш ніж на третину постачання боєприпасів в Україну на тлі того, що боєприпаси треба постачати до Ізраїлю. Пентагон сказав, що боєприпасів вистачить і для України, і для Ізраїлю. 

Допомога з Німеччини

З приводу німецької допомоги, ситуація набагато масштабніша, йдеться про пакет в 1,3 млрд євро. Так, 25 чи 20 тис. боєприпасів калібру 155 мм, будуть передані до кінця року. Систему ППО України до кінця року будуть підтримувати вже 5 комплексів IRIS-T, це ЗРК з попередніх пакетів допомоги. Також Німеччина обіцяє поставити наступного року 140 тис. снарядів, це значний прогрес для Німеччини у збільшенні обсягів виготовлення боєприпасів для артилерії, де ключову роль відіграє німецький концерн Rheinmetall.

Загалом, упродовж наступного року крани ЄС, а власне 15 компаній, які виготовляють боєприпаси в ЄС, сподіваються вийти на обсяги виробництва близько 1,4 млн боєприпасів на рік. Фактично, зараз ЄС і США приблизно втричі збільшують обсяги виготовлення боєприпасів. Це буде мати важливе значення для ситуації на полі бою.

Ситуація на полі бою

ЗСУ здійснюють контратаки на тих напрямках, де ворог не чекає. Два дні тому була інформація, що ЗСУ провели контрнаступальні дії під Горлівкою. Була інформація, що наші військові просунулися на цій ділянці.

У Авдіївці ситуація з технікою не змінилася, ЗСУ є по чому відпрацьовувати, розповів військовослужбовець Збройних Сил України Євген Ієвлєв.

"Звук артилерії не стихає вдень і вночі. За місяць, можливо, було 3-4 ночі коли щільність артилерії, мінометів, техніки та танків була трохи меншою. Зараз є деякі прикрощі й це  ускладнює умови не тільки для нас, а й для ворога. Сьогодні динаміка і сучасність війни дійшла до того, що командні спостережні пункти, як ворожі, так і наші, бачать бій з розвідувальних БПЛА, які підіймаються. Тому коли надворі туман, дощ або дуже сильний вітер, це ускладнює ведення бою обом сторонам. Сьогодні та вчора є мороз, тому ми мали можливість літати й розвідувати", - розповів мені військовослужбовець.

Дрони Punisher

Один з екіпажів нещодавно отримав комплекс Punisher. Це екіпаж 58-ї бригади разом з екіпажем 129-ї бригади, які вели розвідку. Їм вдалося виявити й знищити машину комплексу "Борисоглебск-2" - комплексу радіоелектронної боротьби, вартість якого становить близько 200 млн доларів, - розповів керівник UA Dynamics (виробник дронів Punisher) Максим Музика.

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"З початку літа ми почали навчання на базі одного навчального центру, навчили інструкторську групу, зібрали матеріальну базу. Зараз вже запущено навчання на базі другого навчального центру. Цього нам цілком достатньо, бо ці навчальні центри, крім того, що повністю навчають екіпажі Punisher, здатні дати офіційно військово облікову спеціальність", - розповів Музика.

Новий літак буде презентований в наступному році, він буде приблизно втричі потужніший за Punisher, буде виконувати більше функцій. Це літак повного циклу, він може сам знаходити ціль, знищувати, підтверджувати в режимі online.

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