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Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру

6 жовтня, 2021 середа
11:24
Економіка євро

Франція може надати Україні додатковий 1 млрд євро інвестицій в інфраструктуру

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"В 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 млрд євро. Нові напрямки, які ми презентували цими днями потенційно додадуть ще мільярд інвестицій", - написав Кубраков.

Так, за його словами, цього літа Мінінфраструктури почало співпрацю із французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення Національного авіаперевізника. 

Міністр зазначив, що зараз проєкт знаходиться у другій фазі, а до кінця року готується презентація результатів та рішення уряду.

У межах цього проєкту уряд також вивчає можливості для співпраці держпідприємства "Антонов" та AirBus для вантажних перевезень та пожежних літаків. 

Іншим напрямком, за словами Кубракова, є будівництво доріг. Він зазначив, що уряду необхідно ще два роки для завершення оновлення основної мережі.

Одним з проєктів, які Мінінфраструктури презентував французькій стороні є будівництво нової дороги за маршрутом Краковець - Львів - Броди - Рівне. До кінця року планується завершити техніко-економічне обґрунтування, а наступного - провести конкурс та розпочати проєкт.

Крім того, Кубраков нагадав, що контракт фіналізують українська Укрзалізниця та французька Alstom. Це дозволить оновити потяги Укрзалізниці.

Міністр додав, що значний інтерес для міжнародних партнерів становлять проєкти у галузі телеком, виробництва електромобілів та літієвих батарей, проєктах із водневого транспорту. Також обговорювалася туристична інфраструктура, ревіталізація та капіталізація залізничних вокзалів.
 

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інфраструктура
Мінінфраструктури
інвестиції
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