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Франція наклала рекордний штраф на Google

8 січня, 2022 субота
22:03
Економіка Google

Національна комісія з інформатики та свобод Франції оштрафувала Google на 150 млн євро, а Facebook - на 60 млн євро

Про це повідомляє RFI

CNIL (Національна комісія з інформатики та свобод) оштрафувала Google та Facebook за використання файлів cookie, які застосовуються для цільової реклами.

CNIL виявила, що сайти facebook.com, google.fr і youtube.com не дозволяють відмовлятися від файлів cookie так само просто, як приймати їх. Вони пропонують кнопку для негайного прийняття файлів cookie, тоді як необхідно кілька кліків, щоб відмовитись від усіх файлів cookie. 

У CNIL звернули увагу, що аби додати плутанини кнопка, встановлена ​​у соцмережі Facebook для відмови від трекерів, називається "Прийняти файли cookie".

У двох платформ є три місяці на виконання вимог регулятора, інакше кожна з компаній має заплатити штраф у розмірі 100 тис. євро за кожний день прострочення.

Сума штрафу, визначеного для Google, є рекордною у всіх категоріях санкцій, накладених CNIL. Раніше, у грудні 2020 року, Google була оштрафована у Франції на 100 млн євро - також за політику файлів cookie.

  • У листопаді 2021 року Facebook та Instagram звинуватили в збиранні даних неповнолітніх користувачів за допомогою програмного забезпечення, що відслідковує історію пошуку. 
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