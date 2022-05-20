Про це повідомляє Der Spiegel.

"Систему ППО обслуговують близько сотні військовослужбовців ВПС", - сказав речник французького генерального штабу Паскаль Янні. Першою метою є захист авіабази НАТО в Румунії, додав він .

Видання наголошує, що Франція зараз має потужне угруповання на Сході Європи у рамках місії НАТО. Кілька тисяч її солдатів перебувають на авіабазі в Румунії, країні, яка межує з Україною. У березні НАТО оголосив, що скерує чотири додаткові бойові одиниці на східний фланг (у Румунію, Словаччину, Угорщину та Болгарію).

18 травня США надали Україні черговий пакет допомоги, на суму $100 млн. Того ж дня з'явилося повідомлення, що США можуть передати Україні ракет великої дальності Harpооn та Naval Strike Missile для деблокади Чорного моря.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що Київ потребує ракетних систем залпового вогню та авіації.

10 травня з'явилося повідомлення, що німецький концерн Rheinmetall готовий відправити БМП Marder до України за три тижні.

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