Франція розгорнула в Румунії системи протиповітряної оборони, - Der Spiegel
Франція розмістила нову систему протиповітряної оборони у рамках місії НАТО в Румунії
Про це повідомляє Der Spiegel.
"Систему ППО обслуговують близько сотні військовослужбовців ВПС", - сказав речник французького генерального штабу Паскаль Янні. Першою метою є захист авіабази НАТО в Румунії, додав він .
Видання наголошує, що Франція зараз має потужне угруповання на Сході Європи у рамках місії НАТО. Кілька тисяч її солдатів перебувають на авіабазі в Румунії, країні, яка межує з Україною. У березні НАТО оголосив, що скерує чотири додаткові бойові одиниці на східний фланг (у Румунію, Словаччину, Угорщину та Болгарію).
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