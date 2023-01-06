Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що французький суд у місті Шамбері відпустив під заставу в 1 млн євро 48-річного мільярдера Костянтина Жеваго, який контролює компанію Ferrexpо. До цього його затримали в одному з готелів гірськолижного курорту Куршевель. Свою провину Жеваго не визнає.

"Я вперше сиджу у в'язниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я цього не заслуговую. Прошу вашого дозволу покинути в'язницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви просили", - сказав він під час засідання суду.

П'ятого січня у суді мали відбутись слухання щодо екстрадиції мільярдера в Україну. Але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Тому судді призначили нову дату слухань 19 січня.

Мільярдер не може залишити Францію після виходу з-під арешту. Жеваго має передати владі два свої паспорти, тричі на тиждень зʼявлятися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики.

Відомо, що 27 грудня за запитом нашої країни мільярдера заарештували у Франції. Державне бюро розслідувань України оголосило Жеваго в розшук за підозрою в розтраті 2,5 млрд гривень та відмиванні грошей через нині збанкрутілий банк "Фінанси та Кредит".

30 грудня директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров висловив думку, що у справи проти Констянтина Жеваго є політичні мотиви - там є підтасовування фактів, цілковите ігнорування інших фактів, фальсифікація доказів.

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