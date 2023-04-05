ФСБ заявила про затримання українського пілота, літак якого начебто розбився на Брянщині
5 квітня російські пропагандисти заявили, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак, а пілота начебто затримали
Про це інформують пропагандистські росЗМІ.
"У Брянській області розбився легкомоторний літак. Пілота затримано", - пишуть в Росії з посиланням на прикордонне управління ФСБ.
Росіяни заявляють, що літак А-22, який приземлився у полі в Клинцівському районі, нібито був українським. Поруч виявили автомат, боєприпаси та бронежилет.
ЗМІ поширили фото та відео пілота у кепці.
На відео нібито українець сказав, що не військовий, а цивільний, проте займався розвідкою за завданням ЗСУ.
Чоловік розповів, що летів на малій висоті - 50 метрів, в супроводі ще одного літака - теж цивільного. Не знав, що знаходиться над територією Росії. Завдання було сфотографувати місцевість та перевірити роботу української ППО. Прилади навігації були відключені віддалено під час польоту.
Літак упав, за його словами, через зламаний гвинт.
За свою "роботу" названий пілот мав начебто отримати 50 тисяч гривень.
Станом на 20:40 українська сторона наразі не коментувала цю інформацію.
- Нагадаємо, вдень 2 березня Оперативне командування "Північ" попередило про можливі провокації РФ, які націлені на дискредитацію ЗСУ.
- Тоді ж в соціальних мережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечать один одним і твердженням самої місцевої влади РФ. На інцидент синхронно відреагували ФСБ РФ та Путін.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до подій у Росії та порадив російському керівництву боятись своїх партизанів.
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