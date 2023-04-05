Про це інформують пропагандистські росЗМІ.

"У Брянській області розбився легкомоторний літак. Пілота затримано", - пишуть в Росії з посиланням на прикордонне управління ФСБ.

Росіяни заявляють, що літак А-22, який приземлився у полі в Клинцівському районі, нібито був українським. Поруч виявили автомат, боєприпаси та бронежилет.

ЗМІ поширили фото та відео пілота у кепці.

На відео нібито українець сказав, що не військовий, а цивільний, проте займався розвідкою за завданням ЗСУ.

Чоловік розповів, що летів на малій висоті - 50 метрів, в супроводі ще одного літака - теж цивільного. Не знав, що знаходиться над територією Росії. Завдання було сфотографувати місцевість та перевірити роботу української ППО. Прилади навігації були відключені віддалено під час польоту.

Літак упав, за його словами, через зламаний гвинт.

За свою "роботу" названий пілот мав начебто отримати 50 тисяч гривень.

Станом на 20:40 українська сторона наразі не коментувала цю інформацію.