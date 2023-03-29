"Фундація Течія" придбала евакуаційне авто для прикордонників на бахмутському напрямку

На запит Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України ГО "Фундація Течія" придбала та привезла в Україну дизельний мікроавтобус Citroen Jumper 2016 року випуску вартістю 650 тис. грн.

У клінічному центрі розповіли, що авто було передано на потреби Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Він захищає східні рубежі, зокрема бере участь в обороні Бахмута. Мікроавтобус уже допомагає у евакуації поранених.

"Фундація Течія" продовжує забезпечувати автомобілями Сили оборони України. Зараз у роботі – ще один мікроавтобус для медичних та евакуаційних цілей та два позашляховики загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Найближчим часом їх передадуть військовим.

Усього після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ГО "Фундація Течія" придбала для Сил оборони України транспортних засобів на понад 27 млн грн ($745 тис. за курсом НБУ). Детальний звіт про всю підтримку ЗСУ дивіться за посиланням .