"Фундація Течія" придбала евакуаційне авто для прикордонників на бахмутському напрямку
Мікроавтобус Citroen Jumper вже виконує функції санітарного автомобіля для прикордонного Краматорського загону Державної прикордонної служби України. Авто придбала та передала ГО "Фундація Течія" та її директор Олег Крот
На запит Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України ГО "Фундація Течія" придбала та привезла в Україну дизельний мікроавтобус Citroen Jumper 2016 року випуску вартістю 650 тис. грн.
У клінічному центрі розповіли, що авто було передано на потреби Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Він захищає східні рубежі, зокрема бере участь в обороні Бахмута. Мікроавтобус уже допомагає у евакуації поранених.
"Фундація Течія" продовжує забезпечувати автомобілями Сили оборони України. Зараз у роботі – ще один мікроавтобус для медичних та евакуаційних цілей та два позашляховики загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Найближчим часом їх передадуть військовим.
Усього після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ГО "Фундація Течія" придбала для Сил оборони України транспортних засобів на понад 27 млн грн ($745 тис. за курсом НБУ). Детальний звіт про всю підтримку ЗСУ дивіться за посиланням .
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.49
Купівля 37.49Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе