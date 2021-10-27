Футболісти влаштували виснажливу серію пенальті з 26 ударів у Кубку Швейцарії. ВІДЕО
У матчі 1/8 фіналу Кубка Швейцарії між "Цюрихом" та "Івердном" серія післяматчевих пенальті розтяглася на 26 ударів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У основний час матчу між "Цюрихом", який йде третім у найсильнішому дивізіоні швейцарського футболу, та "Івердоном" з першого дивізіону було зафіксовано нічию 1:1.
У серії післяматчевих пенальті командам, аби виявити переможця, знадобилося 26 ударів. Єдиним, хто схибив виявився футболіст "Цюриха", який пробив з позначки вище воріт. "Івердон" виграв 13:12 та вийшов до чвертьфіналу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе