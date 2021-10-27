Футболісти влаштували виснажливу серію пенальті з 26 ударів у Кубку Швейцарії. ВІДЕО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У основний час матчу між "Цюрихом", який йде третім у найсильнішому дивізіоні швейцарського футболу, та "Івердоном" з першого дивізіону було зафіксовано нічию 1:1.

У серії післяматчевих пенальті командам, аби виявити переможця, знадобилося 26 ударів. Єдиним, хто схибив виявився футболіст "Цюриха", який пробив з позначки вище воріт. "Івердон" виграв 13:12 та вийшов до чвертьфіналу.

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