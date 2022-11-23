Ганебний ляпас Путіну – Порошенко про рішення Європарламенту
Резолюція Європарламенту про визнання росії країною-спонсором тероризму – важливе, правильне та символічне рішення на шляху до повної міжнародної ізоляції путінського режиму, до розірвання політичних, економічних та правових зв’язків цивілізованого світу з країною-агресором
Про це у Facebook пише Петро Порошенко.
«Надзвичайно переконливим сигналом кремлю є те, що резолюцію ухвалено абсолютною більшістю голосів в залі. Якщо в москві планували знайти «слабку ланку» в Обʼєднаній Європі, то сьогодні отримали чергового ганебного ляпаса», – зауважує Порошенко.
«Наші єдність і солідарність не зламати, а кожен новий терористичний напад росії проти України, кожен черговий день війни лише зміцнює наші ряди. Цей рух тепер не спинити, адже порвати з росією та всім, що з нею повʼязує, стає трендом в європейській та світовій політиці», – констатує п’ятий Президент.
«Переконаний, що терористичний статус росії має значно полегшити схвалення Європейським Союзом наступних пакетів санкцій, адже карати спонсора тероризму та терористичний режим не тільки морально легше, але і морально зобов’язує», – вважає Порошенко.
Він також нагадав, що «Європейська Солідарність» активно просувала це питання через міжпартійні канали комунікації зокрема з партнерами з Європейськоі народної партії.
«Вдячний за підтримку наших ідей та пропозицій. Тепер справа за урядами держав-членів ЄС, бо саме їхні рішення матимуть вирішальне значення та відповідні правові руйнівні наслідки для злочинного путінського режиму», – переконаний Петро Порошенко.
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