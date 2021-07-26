Гарантована сума банківських вкладів цьогоріч може зрости до 400 тис. грн, - Фонд гарантування

Про це голова Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України (ФГВФО) Світлана Рекрут повідомила в інтерв'ю Укрінформу.



Відповідаючи на питання щодо строків ухвалення у другому читанні законопроєкту №5542-1, який пропонує збільшення суми гарантування вкладів за депозитом, Рекрут повідомила, що його можуть ухвалити цієї осені.



"Перше читання ми успішно пройшли. Якщо все відбувається за планом, то у вересні-жовтні очікуємо, що депутати остаточно підтримають законопроєкт. І 2021 рік ми закінчимо з новою сумою гарантування та з новим капіталом Фонду", - сказала вона.



Так, вона нагадала, що законопроєкт передбачає підвищення суми гарантування вкладів до 400 тис. грн.



"Якщо порівнювати з іншими країнами, то за сумами гарантування вкладів ми "впевнено" пасемо задніх серед пострадянських країн. Звісно, й запропонована сума ще далека від аналогічного європейського показника у 100 тис. євро. Але ми наполегливо до цього йдемо", - зазначила Рекрут.



Вона додала, що ухвалення законовпроєкту у першому читанні є великою перемогою не лише для ФГВФО, але й загалом для фінанової системи України.



Рекрут також зазначила, що крім збільшення суми гарантування вкладів, документ передбачає реструктуризацію боргів Фонду гарантування на суму понад 80 млрд грн. Крім того, він передбачає приєднання державного Ощадбанку до ФГВФО, однак, щоб це рішення не створювало додаткового навантаження на бюджет, входження держбанку в систему гарантування вкладів відбуватиметься на пільгових умовах.

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