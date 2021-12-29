Гармаш: Росія назвала "недоцільним" проводити засідання ТКГ, яке Україна запропонувала скликати позачергово
Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Російська сторона назвала "недоцільним" проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, яке запропонувала Україна
Про це він написав у Facebook.
"Одразу очевидно, кому що потрібно. Ми запросили позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню. Надійшла відповідь російської сторони: "недоцільно", - написав Гармаш.
- Нагадаємо, Сергій Гармаш повідомив, що на засіданні ТКГ 22 грудня російська сторона запропонувала відкрити усі пункти пропуску на лінії розмежування.
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