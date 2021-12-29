Гармаш: Росія назвала "недоцільним" проводити засідання ТКГ, яке Україна запропонувала скликати позачергово

Про це він написав у Facebook.



"Одразу очевидно, кому що потрібно. Ми запросили позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню. Надійшла відповідь російської сторони: "недоцільно", - написав Гармаш.







За інформацією



Виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації Андрій Костін сказав, що "направив листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати 29 грудня позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню". За інформацією видання "Новини Донбасу", 28 грудня українська делегація у ТКГ ініціювала позачергове засідання у зв’язку з порушенням режиму припинення вогню. Делегація запропонувала провести засідання у середу, 29 грудня.Виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації Андрій Костін сказав, що "направив листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати 29 грудня позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню".

Нагадаємо, Сергій Гармаш повідомив, що на засіданні ТКГ 22 грудня російська сторона запропонувала відкрити усі пункти пропуску на лінії розмежування.

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