Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"У Путіна найперше закінчаться не ракети та гроші, а "гарматне м’ясо". Оскільки резерви цього "гарматного м'яса" в Росії дуже обмежені. Путін боїться оголошення повномасштабної війни, що призвело б до загальної мобілізації в Росії. Тому зараз для "гарматного м’яса" в Росії використовується визначений соціальний сегмент. Це бідні молоді люди з депресивних регіонів Росії. Цей ресурс в Росії вже обмежений. З цих регіонів на війну проти України погнали всіх, кого можна", - пояснив Ейдман.

Ейдман додав, що мобілізувати чоловіків з Москви та Санкт-Петербургу російська влада боїться.

"Москву та Санкт-Петербург кремлівська влада боїться зачіпати. Тому на війну проти України зганяють всіх, кого можна з інших регіонів Росії. Така армія, яка складається з такого типу мобілізованих, не може бути сильно боєздатною, бо не має мотивації. Вони мають лише корисну мотивацію і страх. В деякий момент страх перед українськими військовими стане сильнішим за страх перед власним командуванням і вони просто почнуть тікати. По-друге, такий ресурс дуже обмежений. Їх не так багато, цих людей з депресивних регіонів Росії. Якщо Росія оголосить загальну мобілізацію, то це може призвести до дестабілізації ситуації всередині країни. Путін це розуміє", - додав Ейдман.

З 24 лютого до 3 червня окупанти втратили близько 30 950 військових, 336 бронемашин, 1367 танків, 661 систему артилерії

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