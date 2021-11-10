Газпром максимально підвищив заявку на транзит газу через Україну в рамках листопадової броні
Російський Газпром підвищив заявку на транзит через Україну на середу, 10 листопада, до максимуму довгострокового бронювання – 109,3 млн куб. м.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, Газпром підвищив заявку на транзит через Україну на середу до максимуму довгострокового бронювання - 109,3 млн куб.м.
Зазначається, що на вівторок, 9 листопада, бронювання складало 100,2 млн куб.м, 8 листопада було фактично прокачано 88,6 млн куб.м.
В агентстві зауважили, що заявка на використання потужностей газопроводу "Ямал-Європа" (йде через Білорусь та Польщу до Німеччини) становить 31 млн куб. м - це місячне бронювання польської ділянки магістралі (після 23 млн куб. м у вівторок), випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.
Сумарно прокачування українським та польським напрямками 9 листопада проти 8 листопада зросло приблизно на 17 млн куб. м, а 10 листопада має зрости ще на 18 млн куб. м.
- Від початку листопада "Газпром" нарощує фізичний потік газу до Європи, але досі не вибирав раніше зарезервованих потужностей українського та польського напрямків. Концерн 9 листопада оголосив, що затвердив і розпочав виконання плану закачування газу до п'яти європейських підземних сховищ на листопад, визначивши обсяги та маршрути транспортування.
- У жовтні "Газпром" у середньому постачав на експорт у далеке зарубіжжя 420 млн куб. м газу (йдеться про товарні, а не фізичні поставки).
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