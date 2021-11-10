Газпром максимально підвищив заявку на транзит газу через Україну в рамках листопадової броні

Про це пише Інтерфакс-Україна.



Згідно з повідомленням, Газпром підвищив заявку на транзит через Україну на середу до максимуму довгострокового бронювання - 109,3 млн куб.м.



Зазначається, що на вівторок, 9 листопада, бронювання складало 100,2 млн куб.м, 8 листопада було фактично прокачано 88,6 млн куб.м.



В агентстві зауважили, що заявка на використання потужностей газопроводу "Ямал-Європа" (йде через Білорусь та Польщу до Німеччини) становить 31 млн куб. м - це місячне бронювання польської ділянки магістралі (після 23 млн куб. м у вівторок), випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.

Сумарно прокачування українським та польським напрямками 9 листопада проти 8 листопада зросло приблизно на 17 млн куб. м, а 10 листопада має зрости ще на 18 млн куб. м.

Від початку листопада "Газпром" нарощує фізичний потік газу до Європи, але досі не вибирав раніше зарезервованих потужностей українського та польського напрямків. Концерн 9 листопада оголосив, що затвердив і розпочав виконання плану закачування газу до п'яти європейських підземних сховищ на листопад, визначивши обсяги та маршрути транспортування.

У жовтні "Газпром" у середньому постачав на експорт у далеке зарубіжжя 420 млн куб. м газу (йдеться про товарні, а не фізичні поставки).