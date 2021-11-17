Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС у найближчі місяці, - очільник Оператора ГТС
Очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив із посиланням на дані аукціонів із розподілу потужностей, що російський монополіст Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС у найближчі кілька місяців
Про це Макогон повідомив у Facebook.
"Згідно з результів аукціонів по розподілу потужностей, Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС ні у грудні, ні у 1 кварталі 2022 року. Максимальний обсяг, що планується для транзиту, складає 109 млн на добу (40 млрд м3 на рік). Всі голосні заяви про збільшення постачання до ЄС поки не мають відображення у реальних діях Газпрому", - написав Макогон.
Водночас чільник Оператора ГТС наголосив, що Україна готова здійснити транзит додаткових обсягів газу до ЄС.
"Україна і без запуску ПП2 (російський газогон "Північний потік-2" - ред.) готова забезпечити транзит значних додаткових обсягів газу до ЄС. Нагадаю, що 2 роки тому транзит складав 277 млн млн м3 на добу або у 2,7 разів більше ніж зараз", - додав Макогон.
- Нагадаємо, раніше Макогон повідомив, що Газпром замість збільшити постачання газу до ЄС лише повернув обсяги транзиту через Україну до контрактих.
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