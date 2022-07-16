Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу компанії.

Так, "Газпром" за цей період видобув 249,7 млрд кубометрів газу, або на 29,1 млрд кубометрів менше, ніж торік (-10,4%).

Попит на газ компанії на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 1,9% (на 2,7 млрд куб. м).

Експорт газу до країн "далекого зарубіжжя" становив 71,9 млрд кубометрів - на 33,1%, або 35,6 млрд кубів менше, ніж торік. Цим терміном РФ традиційно називає країни поза межами Співдружності незалежних держав (СНД), тобто – країни Європи або США.

У "Газпромі" також кажуть, що наростили експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".

Відзначимо, що у кінці червня акції Газпрому обвалилися майже на третину, що стало наслідком рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди.

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