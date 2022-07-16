"Газпром" у 2022 році скоротив видобуток на 10%, а експорт до країн "далекого зарубіжжя" на понад 30%, - звіт компанії
Газовий видобуток російським "Газпромом" від початку року і до 15 липня скоротився на 10,4%, а експорт до країн поза межами СНД впав на 33,1%
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу компанії.
Так, "Газпром" за цей період видобув 249,7 млрд кубометрів газу, або на 29,1 млрд кубометрів менше, ніж торік (-10,4%).
Попит на газ компанії на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 1,9% (на 2,7 млрд куб. м).
Експорт газу до країн "далекого зарубіжжя" становив 71,9 млрд кубометрів - на 33,1%, або 35,6 млрд кубів менше, ніж торік. Цим терміном РФ традиційно називає країни поза межами Співдружності незалежних держав (СНД), тобто – країни Європи або США.
У "Газпромі" також кажуть, що наростили експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".
- Відзначимо, що у кінці червня акції Газпрому обвалилися майже на третину, що стало наслідком рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе