Газпром заявив, що продовжує постачання газу через Україну у незмінних обсягах
Російська компанія "Газпром" заявила, що продовжує поставки через Україну в попередніх обсягах
Про це повідомляє Reuters.
У суботу, 12 березня, газова компанія "Газпром" заявила, що продовжує постачання газу через Україну.
Як зазначили в компанії, поставки здійснюються в незмінному обсязі 109,5 млн кубометрів на добу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе