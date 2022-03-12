Газпром заявив, що продовжує постачання газу через Україну у незмінних обсягах

Про це повідомляє Reuters.



У суботу, 12 березня, газова компанія "Газпром" заявила, що продовжує постачання газу через Україну.



Як зазначили в компанії, поставки здійснюються в незмінному обсязі 109,5 млн кубометрів на добу.



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