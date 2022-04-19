Гелікоптери, дрони-камікадзе, гаубиці: до України почала надходити нова партія зброї з США

Про це повідомляє CNN.

Посадовець не зміг сказати, коли ця допомога надійде в Україну "наземним транспортом", але сказав, що "жоден із цих вантажів не стоїть довго, перш ніж їх вивантажують з літаків і відправляють в Україну".

"Ми очікуємо, що в наступні 24 години буде півдюжини, ймовірно, сім рейсів зі Сполучених Штатів із різними обсягами матеріалів на основі пакету допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, затвердженого минулого тижня", – сказав чиновник.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що пакет у розмірі 800 мільйонів доларів призначений для "задоволення нагальних потреби України для сьогоднішньої боротьби", оскільки російські війська переносять фокус своєї атаки на Схід і Південь України.

Відзначимо, що новий пакет допомоги від США включає: 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, 18 гаубиць і захисне обладнання для захисту від хімічних атак. Крім того, новий пакет озброєння включає 200 бронетранспортерів M113, 10 протиартилерійських радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 000 комплектів бронежилетів і шоломів.

Загальна сума військової допомоги, яку США надали Україні, перевищила 3 ​​мільярди доларів.

Додамо, що сьогодні, 19 квітня, головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний поспілкувався зі своїм американським колегою – головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

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