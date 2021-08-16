Генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ

Про це повідомляє "Військовий курʼєр України".



Зазначається, що Назаров у 2014 році був начальником оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2013 - 2019 роках обіймав посаду начальника Генерального штабу ЗСУ - головнокомандувача Збройних сил і начальника Головного оперативного управління, а у 2019 році звільнився після закінчення терміну контракту.



Назаров був обвинуваченим у справі літака Іл-76, який 14 червня 2014 року на території Луганської області збили бойовики "ЛНР". На борту літака перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Усі вони загинули.



27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, яка призвела до загибелі льотчиків і десантників, і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Але він одразу подав апеляцію.



21 травня 2021 року Верховний суд виправдав генерала.

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