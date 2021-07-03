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Генерал Павловський: за 4 роки в армію було поставлено 246 зразків озброєння та військової техніки

3 липня, 2021 субота
13:45
війна з Росією

З 2015 по 2019 рік у Збройні сили України було поставлено 246 зразків озброєння та військової техніки

Про це журналістам заявив генерал–лейтенант Ігор Павловський, який на той час був заступником міністра оборони, передає Еспресо.TV.

"За минулі 4 роки, коли я був заступником міністра оборони, 246 зразків озброєння і військової техніки було поставлено на озброєння, включаючи санітарні автомобілі, яких взагалі не було, а УАЗи випускала Російська Федерація", - наводить слова генерала 5 канал.

"Наша країна була вимушена накласти санкції і не забезпечувати свої ЗСУ комплектацією з РФ. Жодне підприємство в Україні не обізвалося щодо допомоги, надання медичного майна в госпіталі, розгортання шпиталів, медичного обладнання. Автомобілів, якими потрібно було транспоротувати військовослужбовців, взагалі не було. На першому етапі війни в 2014–му році від 3 годин до 4 годин відбувалася евакуація військовослужбовців. Завдяки тому, що знайшлись розробники в Україні, цей період скоротили до 35 хвилин", – наголошує Павловський.

"Були розроблені не тільки "Богдани" для евакуації першої черги. Були розроблемі на передньому краї броньовані машини, в тому класі, в якому вони існують", - констатує генерал.

"Є рішення комісії, яка проводила випробовування відповідно до 345 постанови, де визначено, що вони відповідають заявленим показникам. Були прийняті відповідні рішення військово–політичним керівництвом, і машини пішли на постачання. Всі ці питання відбувалися в рамках чинного законодавства за діючими постановами, прийнятою державною програмою розвитку озброєння військової техніки, Державним оборонним замовленням", – каже Павловський.

"Всіх, хто мене знає особисто як людину, яка виконувала свій обов'язок професійно, на 10.30 у понеділок я запрошую до Печерського суду підтримати мене. Всіх, хто розуміє, бойових побратимів, щоб реально відкрити очі на ті питання, які відбуваються навколо бойових генералів. Позавчора Кривонос, далі ганебний випадок звільнення начальника Генштабу в Брюселі на нараді. Моє звільнення із заступника міністра оборони України під час проведення переговорів з американською стороною щодо розробки постачання зброї і військової техніки. Я не розумію такого", - обурюється генерал.

Ігор Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М".

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько–української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал–лейтенанта.

  • Нагадаємо, проти генерала павловського висунуто звинувачення.
  • Парламентська опозиція вважає їх політично вмотивованими.


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міноборони
ЗСУ
Ігор Павловський
Міністерство оборони України
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