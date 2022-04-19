Про це Олег Тиньков написав у себе в Instagram.

"Гинуть невинні люди та солдати. Генерали прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них гівно-армія... Кремлівські чиновники шоковані, що не тільки вони, а й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна", – написав Тиньков. Він назвав війну в Україні божевіллям.

За його словами, Росія тоне у непотизмі, холуйстві та чинопоклонстві. Бізнесмен вважає, що 90% населення країни виступає проти війни, а букву Z на її підтримку "малюють лише дебіли".



Він закликав "колективний Захід" дати президенту Росії Володимиру Путіну "зрозумілий вихід із ситуації", який дозволив би політику "зберегти своє обличчя" та зупинити масове вбивство.



Довідка. Олег Тиньков відомий як засновник мережі магазинів побутової техніки "Техношок", заводів "Дарья", які виробляли заморожені напівфабрикати, пивоварної компанії і мережі ресторанів "Тінькофф". Засновник і голова Ради директорів "Тинькофф банка" (до 2015 року — "Тинькофф кредитні системи"). Банк був заснований в 2006 році і за даними на 8 травня 2020 року займав 18-е місце за обсягом активів та 13-е — за обсягом власного капіталу серед російських банків.

У січні 2018 року був включений у "кремлівську доповідь" Мінфіну США — список осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна. (Вікіпедія).

Нагадаємо, 2021 року Олег Тиньков заплатив у США штраф у півмільярда доларів у справі про ухилення від податків.

У березні 2022 року Тиньков потрапив під санкції Великої Британії.

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