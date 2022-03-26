Генштаб: на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшують кількість блокпостів, щоб перешкодити пересування місцевим

Генштаб ЗСУ опублікував оперативну інформація станом на 18.00 26 березня щодо російського вторгнення, передає Еспресо. TV.

"Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам російської федерації. У зв’язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання. Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання було знято танки Т-72. За наявною інформацією техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована", - пишуть у ЗСУ,

В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів.

"В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої гуманітарної допомоги серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ", - кажуть наші військові.

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.

Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.

Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ увійшли до Тростянця на Сумщині

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