Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою у місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

У вересні Ростовську область закривали на в'їзд та виїзд через оголошення часткової мобілізації у РФ, наголошували в українському Генштабі.

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