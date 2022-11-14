Генштаб: У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони
У російському місті Ростов-на-Дону проводять тренування населення з цивільної оборони, також ворог переміщає мобілізованих на територію України
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою у місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.
- У вересні Ростовську область закривали на в'їзд та виїзд через оголошення часткової мобілізації у РФ, наголошували в українському Генштабі.
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