Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Генштаб: У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони

Генштаб: У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони

14 листопада, 2022 понедiлок
07:20
війна з Росією Ростовська область

У російському місті Ростов-на-Дону проводять тренування населення з цивільної оборони, також ворог переміщає мобілізованих на територію України

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні. 

Своєю чергою у місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

  • У вересні Ростовську область закривали на в'їзд та виїзд через оголошення часткової мобілізації у РФ, наголошували в українському Генштабі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
Військові новини
Читайте також:
сніг
13 листопада, 2022 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на сніг
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 листопада, 2022 субота
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
військовий корабель РФ
12 листопада, 2022 субота
РФ попередила Туреччину, що не впускатиме до Азовського моря завантажені за кордоном судна
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 листопада
08:42
російські військові окупанти
Ворог наступає на трьох напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра
08:34
Кріштіану Роналду
Роналду заявив, що не поважає тренера МЮ та звинуватив босів клубу в бажанні зробити з себе білу ворону
08:24
на фото: руйнування
Окупанти випустили по Нікопольщині понад 60 снарядів із "градів", 45 тис. родин лишились без води
08:22
ЗСУ
ЗСУ знищили склад боєприпасів, близько 40 солдатів та 10 вантажівок ворога
08:14
OPINION
Агія Загребельська
Ніякого перемир‘я не буде
08:04
Володимир Путін
Україна має скористатися помилкою Путіна та продовжити контрнаступ, - ISW
07:54
окупанти
РФ може готувати удари по звільнених територіях Херсонщини, - Генштаб
06:55
окупанти танк
Росія посилить наступ на Донеччині після відступу з Херсона, - ISW
06:20
вибух у Стамбулі
Правоохоронці заарештували ймовірного винуватця теракту у середмісті Стамбула
06:02
Російський корабель - ілюстроване фото
Росія утримує в Чорному морі 12 бойових кораблів
05:42
На фото Збройні сили України
Українське військо уразило 4 райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
05:18
відключення світла
Відключення електроенергії 14 листопада: де застосовуватимуть
02:05
єврейська громада україни
Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували й росіяни
01:05
санкції проти Росії
У США заявили, що деякі санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни
00:26
РФ обстріляла Індустріальний район Харкова, постраждав промоб'єкт
00:22
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган висуває тему перемовин України з РФ, щоб постати глобальним гравцем перед турецькими виборцями, - Портников
2022, неділя
13 листопада
23:56
знищена радіолокаційна станція "Підліт"
ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС окупантів
23:39
Аналітика
Сергій Згурець
Звільнення Херсона й правобережжя є стратегічною поразкою РФ і не останньою перемогою України. Колонка Сергія Згурця
23:14
Східноазіатський саміт у Пномпені, Камбоджа, 13 листопада 2022 року.
США, Японія та Південна Корея обіцяють єдину реакцію на ядерну та балістичну програми КНДР
23:02
Джейк Салліван
Салліван радив Зеленському шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, в тому числі щодо Криму - WSJ
22:17
ЗРК Viktor, Чехія
У Чехії оголосили збір на 15 ЗРК Viktor для України для боротьби з дронами
21:51
Розмінування
Автомобіль із працівниками Укрзалізниці підірвався на міні, - є постраждалі
21:35
G20
Індонезія закликала країни Заходу менше критикувати Росію на саміті G20, - Politico
21:33
Мелітополь
Мелітополь перетворюють на військову базу: мер про ситуацію в місті та районі
21:12
ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка на Луганщині
21:06
Ексклюзив
Самусь
Зараз з'являються нові умови для наступу України. РФ шукає можливості його зупинити, - військовий експерт Самусь
20:56
Аукціон
Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні в Нью-Йорку, увесь прибуток піде на підтримку України
20:29
фейк
Інформація про роздачу допомоги у центрі Херсону 14 листопада є фейком, - голова ОВА
20:27
Цей день в історії України: Петро I вирізав гетьманську столицю Батурин, на Соловках у віці 113 років помер останній кошовий отаман Калнишевський
20:07
Оновлено
вибух у Стамбулі
У середмісті Стамбула пролунав вибух: щонайменше 6 загиблих та 81 поранений
19:59
російські окупанти
Ракетний та авіаційні удари, обстріли з РСЗВ: результати ворожих атак 13 листопада
19:18
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили пункт управління та 10 місць зосередження ворога
19:16
Ексклюзив
Війна в Україні
Арабський світ розділився на три табори у ставленні до війни РФ проти України, - генсек в Арабський Раді в Україні Фарджаллах
19:11
російські окупанти
Окупанти накопичують сили у Мелітополі, - Генштаб
19:09
аптека
МОЗ опублікувало адреси аптек Херсона, де можна отримати безкоштовні ліки
19:06
ЗСУ
179 населених пунктів декуповано на Херсонщині з початку тижня
19:04
Нікополь
Ворог обстріляв Нікопольський район: пошкоджено понад 40 будинків, газогони та лінії електропередачі
18:53
Володимир Зеленський
"Біль дружнього народу - наш біль": Зеленський прокоментував вибух у Стамбулі
18:46
Українці вже купили тисячу благодійних квитків до міст, які наступними звільнятиме армія України
18:36
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Росія на межі розпаду, - опозиційний політик Яковенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV