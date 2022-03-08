Генштаб: Втрати російських окупантів вже перевищили 12 тис осіб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію по втратах противника станом на 8 березня.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Генштабу, яке розповсюдило Держспецзв'язку.
Так втрати склали:
- особового складу - понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем – 120 од,
- ракетні системи залпового вогню - 56 од,
- засоби ППО - 27 од,
- літаків – 48 од,
- гелікоптерів– 80 од,
- автомобільної техніки - 474 од,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники - 7.
Нагадаємо, на 12 день війни з Росією ЗСУ збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.
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