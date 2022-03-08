Генштаб: Втрати російських окупантів вже перевищили 12 тис осіб

Про це йдеться в офіційному повідомленні Генштабу, яке розповсюдило Держспецзв'язку.

Так втрати склали:

особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем – 120 од,

ракетні системи залпового вогню - 56 од,

засоби ППО - 27 од,

літаків – 48 од,

гелікоптерів– 80 од,

автомобільної техніки - 474 од,

кораблі/катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

безпілотники - 7.

Нагадаємо, на 12 день війни з Росією ЗСУ збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.