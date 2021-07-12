Гетманцев: "Слуга народу" має намір підтримати в другому читанні законопроєкти про електрокари
Керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламентська фракція "Слуга народу" має намір підтримати прийняття у другому читанні законопроектів №3467 і №3477 про електрокари
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Обговорювали два законопроєкти, які стосуються пільг по електротранспорту. Ми хочемо розвивати виробництво електрокарів в Україні. І відповідний законопроєкт на цьому тижні буде проголосований в залі. Ми обговорювали його на фракції, фракція висловилася про майже одноголосну підтримку. Екологічно чистий транспорт, який є електротранспортом , і транспортом з двигунами на метані ", - сказав Гетманцев.
Згідно з порядком денним, Верховна Рада планує розглянути законопроєкти про електрокари №3467 і №3477 на пленарному засіданні 13 липня.
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