ГО "Мрія дітей України" уклала меморандум із Приватбанком: разом допомагатимуть дітям загиблих героїв

Позашкільна освіта посилює позитивну мотивацію до навчання, а захоплення дитини у майбутньому може стати її професією.

“Діти загиблих героїв - це наші діти, наша спільна відповідальність. Цей меморандум спрямований на здійснення мрій дітей і допомогу, щоб кожна дитина знайшла свій шлях у дорослому житті”, - каже голова ГО “Мрія дітей України” Дана Ярова.

Цей підхід в основі назви проєкту “Свої діти”. Серед маленьких українців, можливо, нові Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Людмила Монастирська. Проєкт має на меті підтримати та покрити фінансові витрати на позашкільну освіту для дітей загиблих захисників. Хтось стане професійним футболістом, співаком, танцівником, але головне, що кожна дитина, яка переживає вкрай травматичний досвід, відчуватиме увагу, підтримку й стане трохи щасливішою. Спільна ініціатива спрямована на те, щоб діти загиблих героїв могли реалізувати себе у своїх захопленнях, а дитячі мрії здійснювались.

“Представники бізнесу власним прикладом демонструють суспільству, що немає чужих дітей. Діти загиблих захисників для всіх нас - “свої діти”. Вкладати у їхнє майбутнє зараз - це першочергова задача. Їхня підтримка сьогодні завтра дасть нам розумне, творче, спортивне покоління в майбутнєму”, - зазначила Ярова.

