"Гоголівська джавеліна": волонтери "Гончаренко центру" з Полтавщини готують для військових локшину за спеціальним рецептом

З початку війни на фронт вже передано майже тонну локшини, яка отримала назву "Гоголівська джавеліна".

Жінки з Гоголевого Миргородського району налагодили виробництво домашньої локшини швидкого приготування для українських захисників і захисниць за власним рецептом. Локшина заварюється окропом і за декілька хвилин її можна вживати, як готовий продукт.

У селищі створили імпровізований харчовий цех, в якому готують локшину за унікальним рецептом, що розробила місцева волонтерка пані Оксана – харчовий технолог за фахом. Жінки вимішують тісто, ріжуть, підсушують над пательнями, фасують. В страву додають сушені овочі, які також готуються на місці, та спеції. Місцевий коваль наточує ножі для роботи та розважає дітей, поки їхні матусі зайняті приготуванням їжі: робить із дітьми поробки для солдатів, займається малюванням.

З легкої руки українських господинь локшина з Гоголевого отримала назву "Гоголівська джавеліна". Як розповіли місцеві волонтерки, солдати кажуть, що локшина – "просто вогонь" і вигадують кумедні слогани "Гоголівська джавеліна – це любов і вітаміни", "Гоголівська джавеліна – найсмачніша в Україні", "Гоголівська джавеліна – перемога за хвилину". Це особливо надихає місцевих активісток вдосконалювати виробництво.

За словами технологині та шеф-кухарки пані Оксани, рецепт відпрацьовувався з 2014 року – саме тоді вона почала займатись волонтерством. До процесу приєдналася навіть 90-річна бабуся пані Оксани, яка стала найстаршою господинею в цеху.

"Ми хотіли, щоб наша локшина була корисною та поживною. І щоб могли швидко приготувати собі смачну, домашню страву. Тому ми додаємо туди яйця, овочі, спеції – все домашнє, наше, з городу. В нас є своя фірмова технологія, є холодний і гарячий цех, де ми готуємо. Лише за останній раз зробили та передали на фронт – 600 порцій. А найкраща подяка, те що нас надихає – це, коли наші воїни телефонують і кажуть, що їм було смачно. Ми навіть завели для цього телефон окремий, він поруч з нами лежить, коли ми готуємо", – розповіла пані Оксана.

Готову домашню локшину швидкого приготування волонтери Гончаренко центру відвозять на передову.

"З початку війни наші дівчата виготовили та передали майже тонну Гоголівської домашньої локшини військовим на фронт. Це неабияка справа! Наші господині усім селом готують щодня, щоб наші хлопці та дівчата, які зараз нас захищають, відчували нашу турботу та любов до них. І щоб в них були сили воювати і боронити нашу Україну", – зазначила керівниця Гончаренко центру в Миргороді Інна Ковальська.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням армії та біженців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.