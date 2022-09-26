Відповідний допис Лієв Шрайбер оприлюднив у себе в Instagram.

Наводячи слова віце-прем’єр-міністра України з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, голівудський актор наголосив, що близько 1,5 мільйона громадян України зараз перебувають у Росії без можливості повернутися додому. Переважно це жінки та діти.

Також він зазначив, що родичі цих українців не можуть з ними зв’язатися.

Під світлиною, на якій Шрайбера сфотографували разом із українськими жінками та чоловіками, які покинули свої домівки через російську агресію, актор навів слова Стефанішиної: "Сьогодні, як ніколи, важливо використовувати всі доступні міжнародні інструменти для захисту фундаментальних прав людини та подвоїти наші спільні зусилля для запобігання насильницькій експлуатації громадян України".

Лієв Шрайбер одним з перших підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Актор одразу прибув до Львова, де долучився до волонтерів.

Шрайбер спілкувався з українською психологинею Оленою Коссак та закликав українців звертатись до психологів по допомогу.

Актор також певний час перебував у Перемишлі, де разом із World Central Kitchen готував український борщ для біженців.

6 липня 2022 Лієв Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України United24 у напрямку медичної допомоги.

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