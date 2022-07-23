"Голлівуд відпочиває": українські танкісти розказали, як влаштовують фаєр-шоу для ворога
Бійці Січеславської бригади ДШВ поділились деталями своєї роботи на передовій
Про це танкісти розповіли в матеріалі на facebook-сторінці 25-ї бригади.
Танкісти 25-ї бригади із Дніпропетровщини розказали про виконання бойових завдань, під час яких плідно знищують техніку і особовий склад ворога.
"Піднімаємось нагору, десь хвилин 20 постояли, і тут в приціл виїжджає БМП. Я думав наш, поки він не повернув бортом. Дивлюсь – така лента георгієвська, на ній звєзда. Та нє друг, думаю, працювати більше не будеш. Тільки повертаємо, аж башня вилетіла. Постійно ми їх кошмаримо, не даємо жити", – розповідає один із українських танкістів.
- 22 липня українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе