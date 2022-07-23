Про це танкісти розповіли в матеріалі на facebook-сторінці 25-ї бригади.

Танкісти 25-ї бригади із Дніпропетровщини розказали про виконання бойових завдань, під час яких плідно знищують техніку і особовий склад ворога.

"Піднімаємось нагору, десь хвилин 20 постояли, і тут в приціл виїжджає БМП. Я думав наш, поки він не повернув бортом. Дивлюсь – така лента георгієвська, на ній звєзда. Та нє друг, думаю, працювати більше не будеш. Тільки повертаємо, аж башня вилетіла. Постійно ми їх кошмаримо, не даємо жити", – розповідає один із українських танкістів.

22 липня українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС.

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