Голлівудська зірка Бен Аффлек може приєднатись до підтримки України в світі
В Офісі президента поспілкувались з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком через відеозвʼязок та запросили відвідати Україну
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак через відеозв'язок поспілкувався з голлівудським актором і режисером Беном Аффлеком. Він подякував зірці за підтримку України.
Єрмак підкреслив важливість збереження високого рівня уваги всього світу до війни, яку Росія розпочала в Україні. Він зазначив, що цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу.
Керівник ОП обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України та українців. Єрмак запросив актора за можливості відвідати Україну.
- Знаменитості та видатні особистості по всьому світу підтримують Україну у війні, розпочату Росією. Так, наприкінці вересня голлівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Менше, ні ж за місяць, Марк Гемілл допоміг отримати понад 500 дронів для проєкту "Армія дронів"
- Артисти по всьому світу, селебрітіз підтримують Україну та долучаються до UNITED24.
- Так, амбасадоркою ініціативи UNITED24 стала американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд
- Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.
- Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.
- В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.
- 5 вересня стало відомо, що за чотири місяці роботи платформа United24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні.
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