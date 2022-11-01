Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак через відеозв'язок поспілкувався з голлівудським актором і режисером Беном Аффлеком. Він подякував зірці за підтримку України.

Єрмак підкреслив важливість збереження високого рівня уваги всього світу до війни, яку Росія розпочала в Україні. Він зазначив, що цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу.

Керівник ОП обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України та українців. Єрмак запросив актора за можливості відвідати Україну.

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