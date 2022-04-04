Голова Донецької ОВА рекомендував жителям області евакуюватися у більш безпечне місце

Про це голова ОВА повідомив в ефірі телемарафону.



"Не тільки поблизу лінії розмежування, але і всьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали", - зазначив він.



За його словами, місцева влада планує допомогти населенню із транспортом та безпечним маршрутом, будуть відповідні вказівки.



Голова ОВА також наголосив, що евакуація людей з території полегшить українським військовим задачу, адже, як відомо, окупанти мають тенденцію використовувати мирне населення у вигляді живого щита для досягнення своїх цілей.

Кириленко пояснив, що часто проблема полягає у людському факторі, адже жителі до останнього відмовлються покидати оселю. А коли наважуються - стає занадто пізно.



Він також нагадав, що з Донеччини евакуйовано уже близько 140 тисяч осіб, без урахування Маріуполя, де ситуація складніша.

