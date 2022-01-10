Голова МЗС Німеччини Бербок: нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки для РФ, а єдиний вихід з кризи - діалог

Про це Бербок сказала під час пресконференції в Римі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала Бербок і додала: "Нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що важливими є двосторонні переговори між РФ та США, а також діалог із НАТО.

"Нам потрібні різні формати переговорів", - наголосила Бербок.



Голова МЗС ФРН також відреагувала на події в Казахстані. Бербок заявила, що Європейський Союз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.



Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України. Також 13 січня пройде засідання Постійної ради ОБСЄ.