Голова МЗС Німеччини Бербок: нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки для РФ, а єдиний вихід з кризи - діалог
Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що шлях виходу з безпекової кризи - це діалог, і Європейському Союзу потрібні різні формати переговорів з РФ
Про це Бербок сказала під час пресконференції в Римі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала Бербок і додала: "Нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".
Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що важливими є двосторонні переговори між РФ та США, а також діалог із НАТО.
"Нам потрібні різні формати переговорів", - наголосила Бербок.
Голова МЗС ФРН також відреагувала на події в Казахстані. Бербок заявила, що Європейський Союз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.
- Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України. Також 13 січня пройде засідання Постійної ради ОБСЄ.
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