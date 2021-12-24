Голова МЗС РФ Лавров пригрозив масштабним конфліктом в Європі через Україну

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.



"Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії", - сказав Лавров.



Він додав, що Москва вважає за необхідне знизити градус конфронтації, який викликаний нібито опікою американців над українцями.



У МЗС РФ наголосили, що прагнення зробити Україну членом НАТО провокує серйозні військові ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі".



За словами Лаврова, основною темою розмови президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена 7 грудня стала українська криза і відсутність прогресу у виконанні Мінських угод по Донбасу. За його словами, бесіда "дозволила провести свого роду інвентаризацію виконання досягнутих в ході Женевського саміту домовленостей".

Нагадаємо, Росія пригрозила ЄС відповіддю за санкції проти ПВК Вагнер.